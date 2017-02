Kaatsheuvel gaat 'soort van' akkoord met uitbreidingsplannen Efteling

KAATSHEUVEL - Hoe moet Kaatsheuvel omgaan met de uitbreidingsplannen van de Efteling? Daarover discussieerde de gemeenteraad donderdagavond. Een meerderheid lijkt voor het zogenoemde masterplan te gaan stemmen. Lang niet alle inwoners zijn daar blij mee.

Inwoners van Kaatsheuvel maken zich zorgen. Want als de Efteling groeit en er miljoenen bezoekers meer komen, wordt het nog drukker in en rond het dorp. De gemeente heeft in het masterplan een aantal opties voorgesteld om die verkeersdrukte aan te pakken, waaronder een extra weg aan de zuidkant van Kaatsheuvel.



Er staat nog niets vast

Wethouder Gerard Bruijniks van de gemeente Loon op Zand, waar Kaatsheuvel onder valt, benadrukt dat er nog niets vaststaat. Pas in een bestemmingsplan worden er echt knopen doorgehakt. De gemeenteraad mag dan weer meepraten.



De raad lijkt voor te gaan stemmen. Wel leven er bij de meeste partijen twijfels. Iedereen is trots op het pretpark, dat Kaatsheuvel landelijk op de kaart heeft gezet. Iedereen snapt dat het park wil uitbreiden. Maar de conclusie is eigenlijk dat er geen optimale oplossing is om de grotere verkeersdrukte van de Efteling op te vangen.

[Tweet:https://twitter.com/TwanSpierts/status/829771130256896000



Dit zijn de opties

De gemeente wil in eerste instantie dat de Efteling probeert om het aantal auto’s te beperken, bijvoorbeeld door meer in te zetten op openbaar vervoer. Als dat niet lukt, dan wil de gemeente dat er een transferium komt, vanwaar bezoekers met een pendelbus of monorail naar het park worden gebracht. Als ook dat geen optie blijkt, wordt vermoedelijk van de Eftelingsestraat aan de zuidkant van Kaatsheuvel een extra uitvalsweg gemaakt, inclusief op- en afrit van de N261.



En dan is er nog één allerlaatste optie, die de gemeente eigenlijk niet wil. Als al die andere plannen mislukken, kan de gemeente het aantal bezoekers van de Efteling wellicht gaan beperken.