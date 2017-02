Deel van Tilburg zonder water door breuk in leiding, straten staan blank

TILBURG - Een deel van Tilburg Noord zit sinds vrijdagochtend zonder water. Dit komt door een breuk in de waterleiding ter hoogte van de Grootvenstraat/Kraaivenstraat. De omgeving staat blank.

De breuk ontstond rond kwart voor vier. Drinkwaterbedrijf BrabantWater gaat er vanuit dat de problemen rond kwart over acht voorbij zijn.



'Lek al gedicht'

Volgens een omstander is het lek inmiddels al gedicht. De Grootvenstraat en IJpelareweg staan onder water tot aan de Kraaivenstraat. Mensen mogen die straten niet in met de auto.



Hoe de breuk is ontstaan, is niet bekend. Het is ook niet duidelijk hoeveel huishoudens zonder water zitten.