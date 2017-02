Mislukte ramkraak op kledingwinkel in Sint-Oedenroede

SINT-OEDENRODE - Bij Switch Fashion & Lifestyle in Sint-Oedenrode is donderdagnacht een ramkraak gepleegd. De daders zijn alleen niet verder gekomen dan de etalage. De eigenaresse van de winkel vertelt dat er niks is gestolen.

De ramkraak vond rond één uur ’s nachts plaats aan de Kofferen. Er is geprobeerde om de ramen in te slaan. "Dat ging niet zo makkelijk, want we hebben gelaagd veiligheidsglas", vertelt eigenaresse Dolinda Opheij. "Daarnaast bestaat onze etalage ook nog eens uit een constructie van hout, staal en glas en kom je dan pas bij de winkel."



Veel schade

De daders hebben de kledingwinkel dus ook niet bereikt. Wel is er veel schade. De schrik zit er ook behoorlijk in bij de eigenaresse. "Ik stond vannacht echt wel te bibberen. En dat was niet alleen van de kou", zegt ze.



"Het is fijn dat er niks weg is. Maar het feit dat ze bij je binnen zijn geweest, is niet prettig. Ik dacht ook dat ons dit nooit zou overkomen. Toen we de winkel bouwden is er een veiligheidsscan gemaakt en kregen we te horen dat we beter beveiligd waren dan menig bank", aldus Opheij.



Wat de schade aan de ramen haar gaat kosten, valt nog niet te zeggen.