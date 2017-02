Auto zonder kentekenplaten in brand in Eindhoven

EINDHOVEN - In Eindhoven is donderdagnacht een personenauto uitgebrand. De auto had geen kentekenplaten meer.

De auto stond aan de Byrdstraat in Eindhoven. De brandweer moest de auto blussen, van het voertuig is weinig over.





De politie moest de eigenaar van de auto achterhalen via het chassisnummer omdat er geen kentekenplaten op zaten. Wie de eigenaar is en of de auto eventueel gestolen is, is nog niet bekend. Via Burgernet vroeg de politie of mensen iets verdachts hadden gezien.Het lijkt erop dat de auto is gedumpt omdat hij ook niet in een parkeervak stond. De politie doet verder onderzoek.