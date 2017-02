Verwarming omlaag en warm aankleden: het is Warmetruiendag

EINDHOVEN - Lang twijfelen voor de kledingkast is vrijdagochtend niet nodig. Trek gewoon je warmste trui aan. Het is namelijk Warmetruiendag. En dat is maar goed ook, want het wordt koud en gaat sneeuwen in de provincie.

De Warmetruiendag wordt sinds 2007 jaarlijks gehouden. De dag vindt rond 16 februari plaats, omdat op die dag het Kyotoprotocol in het leven werd geroepen in 1997. De bedoeling van het protocol is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, wereldwijd te verminderen.



Energie besparen

Het idee achter Warmetruiendag is om samen een dag energie te besparen door de verwarming lager te zetten. Als mensen hun thermostaat omlaag draaien, besparen ze per graad zes procent energie en CO2.





Lekker warm aankleden dus. Dat is sowieso wel handig, want het vriest vrijdagochtend eerst nog licht. Daarna loopt de temperatuur maximaal op tot de één à twee graden. In de middag wordt er lichte sneeuw verwacht.Ook scholen en bedrijven doen mee aan de dag. Het is dan wel handig als je dit even meldt aan iedereen, zodat mensen zich er op kunnen kleden.