Samenwerking beachvolleybalsters Flier en Van Iersel niet meteen een succes

FORT LAUDERDALE - Het eerste optreden van beachvolleybalduo Manon Flier en Marleen van Iersel in de World Tour is geëindigd in de groepsfase. Het duo doorstond wel de kwalificaties in het Amerikaanse Fort Lauderdale, maar had geen succes in het hoofdtoernooi.

Voor Flier was het haar debuut op de World Tour. Ze was jarenlang actief in de zaal. De veelvoudig international beëindigde na de geboorte van haar dochter deze loopbaan en besloot zich samen met de Goirlese Van Iersel op het beachvolleybal te gaan richten.Van Iersel en Flier verloren drie groepswedstrijden en zijn uitgeschakeld. Het duo boog donderdag voor achtereenvolgens Barbara en Fernanda uit Brazilië (0-2) en Anniina Parkkinen en Taru Lahti uit Finland (1-2).Toch zijn de dames nog vol goede moed over hun samenwerking. "We hebben als team mogen proeven van dit niveau en zijn klaar voor meer", schrijft het duo op Instagram.