1200 nieuwe banen in Roosendaal door komst enorm distributiecentrum voor webshops

ROOSENDAAL - In Roosendaal komt volgend jaar een enorm distributiecentrum voor webshopartikelen. Dat levert zo'n twaalfhonderd banen op in de regio. De grote hal wordt zes voetbalvelden groot en wordt gebouwd door een Engelse vastgoedontwikkelaar.

Het distributiecentrum strijkt neer op bedrijventerrein Borchwerf II. Welke bedrijfsnaam op de gevel komt te staan, blijft nog even geheim vanwege zakelijke contracten. Het gaat in ieder geval om een grote internationale verkoper van consumentenartikelen.



De Engelsen hebben gekozen voor Roosendaal omdat daar veel arbeid voorhanden is.



'Borchwerf II goed gepositioneerd'

De directeur van het bedrijventerrein is blij met de komst van het bedrijf. "Deze ontwikkeling bevestigt opnieuw dat het bedrijventerrein goed gepositioneerd is langs de Snelweg A17 tussen Rotterdam en Antwerpen."



Het zou zomaar kunnen zijn dat het Amerikaanse Amazon neerstrijkt in Roosendaal. Onlangs werd bekend dat het bedrijf ook vestigingen wil gaan openen in Nederland.