Schaatser Dai Dai Ntab valt op 500 meter WK Afstanden

GANGNEUNG - Schaatser Dai Dai Ntab uit Oisterwijk is vrijdag gevallen op de 500 meter op de WK Afstanden. Landgenoot Jan Smeekens pakte de wereldtitel in 34,58 seconden.

Ntab had na 100 meter de snelste tussentijd, maar viel in de laatste bocht. Hij reed tegen de Amerikaan Mitchell Whitmore.



Vrouwen

Floor van den Brandt uit Haarsteeg werd zeventiende op de 500 meter voor vrouwen. Ze deed 38,51 seconden over haar race. Winnares werd de Japanse Nao Kodaira (37,13 seconden).