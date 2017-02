Bommenmaker (25) werkte voor No Surrender, maakte pijpbommen in schuurtje Tilburg

TILBURG - De politie vermoedt dat de 25-jarige Tilburger die op oudejaarsdag werd betrapt bij het maken van pijpbommen werkte voor motorclub No Surrender. De verdachte, die banden heeft met het Tilburgse chapter van de motorclub, werd daarom scherp in de gaten gehouden, zeggen bronnen rond het onderzoek tegen het ANP.

De Tilburger werd op de laatste dag van het jaar in het schuurtje bij zijn ouderlijk huis aan de Munttorenstraat aangehouden omdat hij pijpbommen aan het knutselen was. Zelf zei hij dat hij geen misdrijf wilde plegen.



Knutselwerk op Facebook

De politie kwam hem op het spoor doordat hij een bericht over zijn knutselwerk op Facebook had geplaatst. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd erbij gehaald om de explosieven op te ruimen.



Bronnen laten weten dat de Tilburger in het verleden over de vloer kwam bij No Surrender en leden van de motorclub goed kent. Zelf is hij nooit volwaardig lid geweest van de club, maar hij was wel de beheerder van de pagina van het Tilburgse chapter op Facebook.