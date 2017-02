Wie verdient er een wildcard voor de Kies Je Kraker Verkiezing?

EINDHOVEN - Het was een pittige klus, maar het is ze gelukt! De jury van Kies Je Kraker heeft uit de vele inzendingen een lijst samengesteld van 30 carnavalsliedjes. De lijst zal uiteindelijk bestaan uit 33 liedjes, dus dat betekent dat er nog 3 felbegeerde plekken te vergeven zijn. Ken jij een kraker die echt niet op de lijst mag ontbreken? Laat dan van je horen!

Dit jaar kan het publiek voor het eerst een rol spelen in de felbegeerde Kies Je Kraker verkiezing. Dit gaat via wildcards. Edwin van Loon, muziekredacteur bij Omroep Brabant, zegt hierover: "Het aanbod van liedjes is zo groot dat je wel eens een liedje mist. Op deze manier proberen we dat te ondervangen." Uit alle stemmen wordt uiteindelijk een top 3 van liedjes gemaakt. Deze worden aan de Kies Je Kraker lijst toegevoegd.



Hoe doe je mee?

Mis jij een carnavalsnummer tussen de top 30? Mail dan jouw nummer naar kiesjekraker@omroepbrabant.nl. Dit kan tot en met zondagnacht twaalf uur.



Uitslag

Maandagochtend worden de stemmen geteld. Jordy Graat zal om 11 over 11 op de radio bekend maken welke 3 liedjes de meeste stemmen hebben gekregen en alsnog mee doen met de Kies Je Kraker wedstrijd.



Hier is de top 30 van carnavalskrakers, geselecteerd door de jury:





4Party - Ik wil jouw brandweerman wel zijn



Alpenzusjes - Bergje op bergje af



Bad Brothers - Linkerbeen, rechterbeen



Benno van Vugt / Ferry van de Zaande - De look-alike van Willem Alexander



Chef Soldaat - In de tank



Colinda & Daisy - Waar is die man



DJ Bompa & de Mens - We gaan 'm weer raken vandaag



Dorini's - De nonnen uit het zuiden



Double Dj's - Feest in het zuiden



Dubbelzicht - We geve dur kleur aon (met z'n alle)



Frank Smeekens / CV Fiske te Zat - Mènne gêle bak



Fred van Boesschoten / Ferry van de Zaande - Agget mar kort houdt



Gebroeders Ko - Het leven is als een frikandel



Gebroerders Rossig - Links, rechts, voor, terug



Havenzangers 2.0 - Dan gaan die handen omhoog



Huub Hangop - Autootje



Jack Koevoet / Petra van Zundert - Wie zeurt krijgt 'n beurt



Jeroen van Zelst - Wat hebben we gelachen



Jettie Pallettie - 's Nachts als niemand 't ziet



Johnny Purple - Nog één met de jas aan



Koos Stekkerdoos - Zoige



Lamme Frans - Feest



Lawineboys - Nog eentje dan



Niek & Danny - Leef as unne Prins



Rogier & Co - Pomptiedom



Roy Donders / Patty Brard - Wat zijn ze lekker



Roy Geerts - Ja als we gaan



Veul gère - Liever schuin erin dan rechts d'r neffe



Vieze Jack - Brandweerman Jack



Zeulband - Gift 'm Kèès (Roosendaal)