Vluchtelingen Hazeldonk zaten in koelwagen en vreesden voor hun leven

BREDA - De negen vluchtelingen die donderdagavond zijn gevonden bij grensovergang Hazeldonk, zaten in een koelwagen. Vanwege de kou vreesden ze voor hun leven, zo blijkt uit de eerste verhoren.

Eén van de vreemdelingen belde donderdagavond de politie en gaf aan dat hij met een aantal anderen in een vrachtwagen zat. Hij wist niet waar ze waren maar dacht dat ze vanuit België Nederland binnenreden.



Verschillende politie-eenheden werden naar Hazeldonk gestuurd. Ondertussen was er nog steeds contact met de vreemdeling zodat hij aan kon geven wanneer hij een politieauto hoorde. Ook werd het signaal van de telefoon getraceerd.





Al snel werd de vrachtwagen gevonden op de rijksweg A16. Tussen de groente bleek een ruimte te zitten waar de negen vluchtelingen zaten. De vluchtelingen zijn, in verband met mogelijke onderkoeling, door personeel van een ambulance nagekeken maar niemand hoefde naar het ziekenhuis.De Afdeling Vreemdelingenpolitie, Immigratie en Mensenhandel heeft zich over de vreemdelingen ontfermd. De Spaanse chauffeur is aangehouden.Uit de eerste verhoren blijkt dat de vreemdelingen vermoedelijk slachtoffer zijn van mensensmokkelaars. Het gaat om drie Vietnamese mannen, drie Vietnamese vrouwen en drie Irakese mannen. Het vermoeden bestaat dat er veel geld betaald is voor de overtocht in de koelwagen naar Engeland.De vreemdelingen wisten dat ze in een koude vrachtwagen vervoerd zouden worden maar kregen het na acht uur, ondanks het feit dat ze speciale kleding aan hadden, zo koud dat ze vreesden voor hun leven. Uit de papieren die bij de lading hoorden bleek dat de auto helemaal niet naar Engeland zou gaan maar moest lossen in Nederland. Het onderzoek wordt voorgezet.