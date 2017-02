Beveiliger gevangenis Vught mocht niet ontslagen worden vanwege contacten met Satudarah-leden

VUGHT - Een beveiliger van de gevangenis in Vught is ten onrechte ontslagen vanwege zijn contacten met leden van motorclub Satudarah. Dat oordeelde de Centrale Raad van Beroep (CRvB) vrijdag.

De 52-jarige beveiliger werd in januari 2015 ontslagen omdat hij verzweeg contacten te hebben met leden van Satudarah. Hij had onder meer contact met Pat R. uit Vught, die een celstraf van 22 jaar uitzit voor de moord op kickbokser Volkan Duzgun.



In eerste instantie werd vermoed dat de Molukse man, die vijftien jaar lang als complexbeveiliger bij de PI in Vught werkte, lid was van de motorclub. Dat bleek niet het geval.



Te zware straf

De rechtbank oordeelde vorig jaar dat het ontslag van de man gegrond was. In hoger beroep oordeelde de Centrale Raad van Beroep echter anders. Volgens het CRvB had de beveiliger zijn contacten met de leden moeten melden, maar was ontslag een te zware straf.



Het Ministerie van Justitie moet beslissen wat er nu verder met de man moet gebeuren.