Rechter spreekt gastouder vrij van doodschudden baby Oosterhout

BREDA - De Oosterhoutse gastouder Cora O. (44) is vrijgesproken van het doodschudden van baby Jimmy. Dat heeft de rechter in Breda vrijdag besloten. Wel is ze verantwoordelijk voor het overlijden van Jimmy, maar dat deed ze niet bewust aldus de rechter. De moeder van Jimmy heeft altijd in haar onschuld geloofd.

De vier maanden oude baby Jimmy overleed op 24 juni 2013 aan een bloeding onder zijn hersenvlies. Die beschadiging moet een week eerder zijn ontstaan toen Jimmy bij gastouder Cora was.





Justitie eiste zeven jaar cel. Volgens de rechter waren er geen aanwijzingen dat Cora O. de baby wilde doden.De moeder van Jimmy is altijd achter de gastouder blijven staan. "Cora, houd hoop, wij geloven je'', vertelde ze twee weken geleden in de rechtszaal. Ze denkt zelf dat haar zoontje is overleden door complicaties die ontstaan zijn na de twee vaccinaties die het jongetje kreeg.Ze vreest dat de waarheid daarover echter nooit aan het licht zal komen door de farmaceutische industrie. Die houden volgens de moeder onderzoeken naar de gevolgen van vaccineren tegen.Jimmy werd de bewuste dag door zijn vader afgezet bij de gastouder. Jimmy was geen makkelijke baby. "Hij huilde soms zonder aantoonbare oorzaak", vertelde Cora tijdens de rechtszaak. Dat schreef ze een week eerder ook al in het schriftje van het jongetje.Het ging die dag mis, toen Jimmy in bed lag. Hij was erg snel stil en daarom ging Cora even bij hem kijken. Ze schrok enorm van wat ze aantrof. Jimmy had zijn armpjes recht langs zijn lichaam. "Ik dacht dat hij een aanval had gehad en verwachte dat hij stijf was, maar hij was helemaal slap", verklaarde ze aan de rechter.Ze hield Jimmy tegen zich aan en merkte dat hij rustig ademhaalde. "Daarna ben ik meteen naar beneden gegaan en heb 112 gebeld."Cora O. zegt dat ze niet in paniek raakte. "Ik word heel rustig in zo’n situatie. Ik weet wat ik moet doen uit jarenlange ervaring." Ze herhaalde ook meerdere keren dat ze Jimmy niet hard heeft geschud. Wel erkent ze dat ze hem even zachtjes schudde om hem wakker te laten worden.Jimmy is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht waar hij een week later overleed.De rechter gelooft de deskundige die beweert dat Jimmy de fatale verwondingen vlak voor de 112-melding moet hebben opgelopen."De gastouder heeft verklaard op dat moment als enige bij de baby te zijn geweest. Zij moet het letsel dus hebben toegebracht", liet te rechter weten.