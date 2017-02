Fetisj of psychisch probleem: wat bezielt een lustkapper?

EINDHOVEN - Het zou voor de meeste vrouwen een grote nachtmerrie zijn: je loopt over straat en ineens hoor je een schaar vlakbij je gezicht. Weg is een lange lok haar. Het gebeurde de afgelopen tijd onder andere een vrouw in Eindhoven. Wat bezielt iemand om het haar van een vreemde af te knippen? Gaat het om iemand met psychische problemen, of is het een vreemde fetisj?

Veel mensen vinden lang haar mooi, maar sommige mannen gaan een stapje verder. Zo vind je op internet fora vol met mannen die zeggen een fetisj voor lang haar hebben. Ook lees je over negatieve ervaringen van vrouwen die ineens door een vreemde over hun haar werden gestreeld.



Eer of religie?

Melanie van Heijst, arts en seksuoloog, vindt het te gemakkelijk om meteen te zeggen dat het in Eindhoven om een fetisjist gaat. "Lang haar bij vrouwen heeft voor veel mensen een seksuele lading, maar van oorsprong heeft het vaak juist een heel andere betekenis. Zo knip je in sommige landen in tijden van rouw je haar kort, en werden vrouwen die met NSB’ers hadden samengewerkt kaalgeschoren. Het afknippen van haar kan voor zo’n man dus ook net zo goed iets met eer of religie te maken hebben."



Het 'lustknippen' is geen nieuw fenomeen, in het hele land zijn de afgelopen jaren meerdere berichten te vinden van vrouwen bij wie een pluk haar werd afgeknipt. Vorig jaar in Utrecht bijvoorbeeld. Elena de Vroedt werd afgelopen week nog slachtoffer van eenzelfde 'aanval'. Terwijl ze op de fiets zat in Berkel, Zuid-Holland, knipte een jongeman van een jaar of 16 haar haren af.



Een aantal jaar geleden was er ook al een zogenaamde 'lustkapper' in Budel en omgeving actief. Hij benaderde vrouwen voor een knipbeurt, maar al snel kregen de afspraken een seksuele wending.



Niet normaal

Waarschijnlijk gaat het in deze individuele gevallen dus niet telkens om dezelfde persoon. Volgens Van Heijst is het voor een fetisjist redelijk eenvoudig is om bijvoorbeeld thuis aan zijn of haar trekken te komen en het lijkt haar dus vreemd dat te doen door onbekende vrouwen aan te vallen.



Want fetisj of niet, een onbekende vrouw de haren afknippen midden op straat is alles behalve normaal.