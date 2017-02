PSV in achtste finale Youth League tegen Benfica

EINDHOVEN - PSV speelt in de achtste finale van de Youth League tegen Benfica. De Eindhovenaren mogen op eigen veld aantreden tegen de Portugezen.

Het gaat, in tegenstelling tot andere Europese toernooien, om één wedstrijd. In een eventuele kwartfinale speelt PSV uit tegen de winnaar van het treffen tussen CSKA Moskou en Rosenborg.



De wedstrijd tegen Benfica wordt gespeeld op 21 of 22 februari.