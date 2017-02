Wijnliefhebber? Dan ben je misschien ook gek op Boer zoekt Vrouw

BOXTEL - Tweederde van de Nederlanders van zes jaar en ouder heeft naar het laatste seizoen van Boer zoekt Vrouw gekeken. Dat blijkt uit cijfers van NPO die op verzoek van De Telegraaf zijn berekend. Er kwamen ook nog een aantal opmerkelijke feiten over de Boer zoekt Vrouw-liefhebber naar voren.

Het datingprogramma scoort bijvoorbeeld opvallend goed onder mannen: 46 procent van de kijkers is man. Boer zoekt Vrouw is populairder onder wijn- dan onder bierdrinkers. De show is verder vooral geliefd onder ChristenUnie- en CDA-stemmers.



97 uur kijkplezier

Heb je nog nooit een aflevering gemist? Dan heb je tot nu toe maar liefst 97 uur Boer zoekt Vrouw gekeken, de specials meegerekend.



Het nieuwe, negende seizoen van Boer zoekt Vrouw start komende zondag. Het wordt de tweede internationale variant van het programma met Nederlandse boeren in het buitenland.