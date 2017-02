PSV verwacht Jürgen Locadia later deze maand terug

EINDHOVEN - Jürgen Locadia staat voor een rentree bij PSV. Trainer Phillip Cocu verwacht dat de aanvaller over anderhalve week weer zijn opwachting kan maken.

Jong PSV speelt dan een wedstrijd tegen NAC Breda. "Daar richt Jürgen zich op", sprak de oefenmeester vrijdagmiddag. Locadia staat al sinds augustus aan de kant met een liesblessure en speelde dit seizoen slechts vier competitieduels.



PSV speelt zondagmiddag in de eredivisie tegen FC Utrecht. Op Locadia en Ramon Pascal Lundqvist na, kent de selectie van Eindhovenaren geen geblesseerden.Cocu verwacht niet dat het eengaat worden, komend weekeinde. "'FC Utrecht heeft een goede ploeg staan. Een goede organisatie. Ze geven weinig kansen weg", sprak de coach tijdens het wekelijkse perspraatje. "Ook in de breedte is FC Utrecht gegroeid. Ze staan er toch altijd ondanks een aantal blessures en afwezigen."