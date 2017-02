Langdurig seksueel misbruik van dochter en bezit van dierenporno: man krijgt 3 jaar cel

EINDHOVEN - Een 52-jarige man uit Eindhoven is vrijdag veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor het langdurig seksueel misbruiken van zijn dochter en het bezit van foto's en video's met dierenporno.

Volgens de rechtbank in Den Bosch is overtuigend bewezen dat de man sinds 2007 herhaaldelijk ontucht heeft gepleegd met zijn dochter. Dat gebeurde vanaf haar vijfde jaar en duurde tot haar dertiende.



In het huis van de man werd tevens een cd aangetroffen met daarop foto's en video's van seksuele handelingen tussen mensen en dieren.



In het vonnis verwijst de rechtbank naar de psychische schade die hij zijn dochter heeft toegebracht. Hij maakte haar gezondheid ondergeschikt aan zijn eigen lustgevoelens, aldus de rechtbank.



Schadevergoeding

De Eindhovenaar moet zijn dochter ruim 8.500 euro schadevergoeding betalen. Verder werd hij meteen in detentie genomen, nadat zijn gevangenhouding aanvankelijk was geschorst.