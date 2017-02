Laat de zon in je hart! Na het weekend weer lente in Brabant

EINDHOVEN - Dit weekend is het nog even doorbijten in onze provincie, met nachtvorst en hier en daar zelfs een vlokje (natte) sneeuw. Maar na het weekend gaat de zon weer schijnen en kan de temperatuur zelfs oplopen tot 13 graden!

Op zaterdag en zondag komt de temperatuur volgens de kenners van weer.nl maar net boven het vriespunt. De zon laat zich nauwelijks zien en 's nachts vriest het nog.



Vanaf maandag zon

Maandag begint de grote omslag. De zon laat zich in grote delen van Brabant de hele dag zien en het kwik stijgt tot een aangename 7 tot 9 graden in onze provincie.



Hierna gaat de temperatuur nog verder in de lift en verdwijnt de nachtvorst. Zoals het er nu uit ziet is woensdag een topdag in Brabant, met temperaturen van 12 graden in het oosten en westen van de provincie tot 13 graden in Breda, Oosterhout en Tilburg.



Met zulke voortuitzichten hebben we maar één advies: