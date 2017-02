Waarom trekken zoveel bedrijven naar bedrijventerrein Borchwerf II in Roosendaal?

ROOSENDAAL - Met het aantrekken van een groot distributiecentrum voor webshops (zes hectare, goed voor 1200 nieuwe banen) blijft bedrijventerrein Borchwerf II in Roosendaal het economisch lichtpunt in de regio West-Brabant. Maar het ging de eigenaren allesbehalve van een leien dakje.

Naast het distributiecentrum voor webshops, vestigden afgelopen jaar ook logistieke centra van grote bedrijven waaronder Primark zich op het bedrijvenpark. Inmiddels is 85 procent van het terrein, dat in totaal 275 hectare groot is, uitgegeven.



Dat heeft volgens de eigenaren vooral van doen met de gunstige ligging tussen Rotterdam en Antwerpen. "We liggen aan de snelweg A17. Het terrein is met twee ontsluitingen aangesloten op de snelweg, dus bedrijven kunnen snel beide richtingen op”, vertelt Hans de Bruin van het bedrijvenpark.



ZIE OOK: Zo gaat het megadistributiecentrum van Primark in Roosendaal eruit zien



Economische crisis

Het is alsof de economische crisis het terrein nooit getroffen heeft. “Ja, dat lijkt misschien, maar we hebben jaren gehad dat het best lastig was”, vertelt De Bruin. “Acht jaar geleden was het echt aanpoten. We hebben een heel relatienetwerk moeten opbouwen.”



Die periode is volgens De Bruin definitief achter de rug. “Het omkeerpunt was begin 2016. De aanvragen stroomden opeens binnen en de belangstelling uit de markt nam toe. Opeens was het een heel ander en plezierig klimaat om in te werken.”



Bijna volledig bezet

Het is enkel een kwestie van tijd tot Borchwerf II compleet bezet is met bedrijven, meent De Bruin. “Er is nog wel ruimte. De verwachting is dat we dit jaar een heel eind komen op weg naar honderd procent bezetting. Volgend jaar denk ik het terrein volledig is uitgegeven.”



Of er kans is op een Borchwerf III? “Nee, dat is uitgesloten.”