[OPROEP] Werkdruk op basisscholen overdreven of niet? Reageer en laat je gegevens bij ons achter!

EINDHOVEN - Volle klassen, een eindeloze administratie en een stapel nakijkwerk die 's avonds na werktijd op je wacht. Werk jij in het basisonderwijs en herken je dit beeld? Of wordt de werkdruk juist overdreven? Dan zijn we op zoek naar jou!

Omroep Brabant wil graag weten hoe het zit met de werkdruk van leerkrachten op de basisschool. Het thema staat al jaren hoog op de politieke agenda en ook tijdens de verkiezingen zal het onderwerp regelmatig voorbij komen.



Veel extra taken

Door een te hoge werkdruk word je niet alleen chagrijnig, maar je kunt er ook een flinke burn-out aan overhouden. Naar schatting heeft een op de vijf docenten hier last van. Volgens Marc van Veldhoven, hoogleraar Werk, Gezondheid en Welbevinden aan de Tilburg University, is het een misvatting dat docenten minder uren maken.



“Ze hebben naast hun lesuren in de loop der jaren veel extra taken erbij gekregen. De grootste stressfactor in het onderwijs zit in het werken met mensen. Dat vraagt naast het lesgeven ook de nodige aandacht en begeleiding”, aldus Van Veldhoven in een eerder interview met Omroep Brabant.



Combinatieklassen door krimp

Ook bij de onderwijsinspectie zijn ze al een tijdje op de hoogte van het probleem. Hier in het zuiden van Nederland blijkt vooral krimp een grote rol te spelen bij de werkdruk in het basisonderwijs, zo wees onderzoek uit. Groter wordende klassen en combinatieklassen zouden de druk op de leraar alsmaar doen toenemen.



Ben jij bekend met werkdruk in het basisonderwijs en wil je graag je verhaal kwijt?