‘Help Martijn na aanrijding met trein’, inzamelingsactie voor nieuwe auto

HAAREN - Hij krijgt geen cent van de verzekering en zoveel geld voor een nieuwe auto heeft Martijn van Geffen uit Haaren niet. Zijn broer Jordi is daarom een inzamelingsactie begonnen om ervoor te zorgen dat Martijn binnenkort weer de weg op kan met een eigen auto.

Dinsdagmiddag kwam de auto van Martijn na een klapband vast te zitten op een spoorwegovergang in Boxtel. Hij kon zelf op tijd weg komen, maar de auto werd aan gort gereden door een goederentrein.



ZIE OOK: 'Hier reed die goederentrein mijn auto aan gort', terug naar de plek van het ongeluk



Omdat Martijn minimaal was verzekerd, krijgt hij niks terug van de verzekering. Broer Jordi besloot daarom om in actie te komen. Vrijdag ging een website online waarop mensen geld kunnen doneren voor een nieuwe auto.



Streefbedrag

"Het vuurtje begint te lopen. Vanuit het hele land komen donaties binnen", vertelt Jordi. De teller stond vrijdagmiddag rond halfvier op 445 euro. Het streefbedrag is 3000 euro.



Donderdag gingen Jordi en Martijn nog langs bij het bergingsbedrijf waar het autowrak staat. "Dat was wel schrikken en confronterend. Maar inmiddels is iedereen van de schrik bekomen."