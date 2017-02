Volkszanger vluchtte naar Brabant: 'Ik werd bedreigd, maar hier voel ik me veilig'

SINT ANTHONIS - “Ik dacht al dat je er over zou beginnen”, lacht Frank van Etten. De volkszanger werd onder meer bekend met zijn hit 'Ik sta in lichterlaaie'. Een wrange titel na wat hem afgelopen weekend overkwam. Zijn toerauto en de auto van zijn vrouw werden in brand gestoken bij een optreden in Apeldoorn.

Donderdag werd bekend dat justitie denkt dat een vader en een zoon uit Apeldoorn achter de brandstichting zitten. De twee stonden afgelopen donderdag voor de rechter voor mensensmokkel en afpersing. En tijdens die zitting werden duidelijk dat justitie denkt dat ze ook achter de autobranden zitten. Van Etten kent de verdachten. ”Jammer genoeg wel.”



Dertig criminelen

“Na het overlijden van mijn vader, besloot ik dat ik meer zekerheid in mijn leven in moest bouwen. Voor als het wat minder zou gaan met de zangcarrière.” Van Etten kocht in Apeldoorn een café en een garagebedrijf. “Ik had het prima voor elkaar. Een mooi bedrijf en een mooie villa. Toen kwam ik in contact met twee mensen die aanboden in mijn bedrijf te investeren en samen te gaan exploiteren.”



Door de samenwerking kreeg hij ineens met een groep van wel dertig criminelen te maken. Een periode van afpersing en bedreiging volgde. “We snijden je tong er af, we gooien je in de achterbak van een auto”, dat soort bedreigingen kreeg Van Etten naar zijn hoofd. Hij voelde zich zo bedreigd dat hij zijn spullen pakte en uit zijn Apeldoornse villa vluchtte. Na wat omzwervingen via hotels en campings woont hij nu alweer ruim een jaar in Sint Anthonis. In alle rust.



Brandstichting

Maar dit weekend ging het dus mis. Niet in Sint Anthonis, maar in Apeldoorn. Van Etten moest er optreden op het sweet sixteenfeetje van de dochter van een vriend. ”Ik was er nog maar net en het optreden moest nog beginnen toen mijn auto’s in de hens stonden.” Van Etten is blij dat justitie weet dat die twee achter de laffe daad zitten.



“Ik ben voor hen en hun kringetje naar Brabant gevlucht. Hier voel ik me veilig”, zegt Van Etten. Hij heeft een huis in het rustige dorpje en in zijn garage is een studio gebouwd, waarin hij muziek schrijft voor zichzelf en voor andere artiesten. “Toch kijk ik als ik ’s avonds thuiskom wel even achterom voor ik de deur instap. Het is vreselijk wat we hebben meegemaakt, mijn vrouw, mijn drie kinderen en ik.”



Zangcarrière

Van Etten heeft besloten nu toch zijn verhaal te doen. De mensen mogen weten wat hen is aangedaan. “Ik ben niet bang meer van ze.” Hij is ervan overtuigd dat de twee lang achter de tralies zullen verdwijnen.



Gelukkig gaat het met de zangcarrière van Van Etten nog altijd goed. “Ik heb iedere weekend optredens. ‘Ik sta in lichterlaaie’ is een vrolijk liedje. Kijk maar naar de clip. Ik dans daar vrolijk met een paar mooie dames.” En zingen wil hij blijven doen, tot hij erbij neervalt.