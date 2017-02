Brand verwoest woning in Schijndel, bewoonster aangehouden

SCHIJNDEL - In een appartementencomplex aan het Lidwinahof in Schijndel is vrijdagmiddag brand uitgebroken. Een woning op de begane grond is volledig uitgebrand, de bewoonster is door de politie opgepakt voor verder onderzoek.

Rond halfdrie kwam de melding van de brand binnen. Meerdere brandweerwagens kwamen ter plaatse. Over de oorzaak is nog niet veel bekend.



Bezig in de tuin

Volgens de brandweer was de bewoonster van de woning ten tijde van de brand bezig in de tuin. De vrouw is de ambulance onderzocht, ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis.



Vermoedelijk is de brand in de slaapkamer ontstaan. De woning is onbewoonbaar geworden, voor de vrouw moet vervangende woonruimte gezocht worden.



Deur ingetrapt

Drie andere huizen in het complex hebben ernstige rookschade opgelopen. De brandweer heeft bij één woning de voordeur ingetrapt om te controleren of er mensen binnen waren, dit was niet het geval.



De politie onderzoekt de zaak.