Wisenten blijven gewoon in De Maashorst, proef met 14 maanden verlengd

ZEELAND - Grote grazers als wisenten en taurossen blijven in natuurgebied De Maashorst. Het Bestuurlijk Regieteam bepaalde vrijdag dat de proefperiode met veertien maanden wordt verlengd.

De Maashorst tussen Uden en Zeeland is sinds maart vorig jaar een wengebied voor wisenten, ook wel Europese bizons genoemd. Het Bestuurlijk Regieteam, dat uit de wethouders van de gemeenten Oss, Landerd, Uden en Bernheze bestaat en het hoofd van Staatsbosbeheer, heeft de proef geëvalueerd.



Meer onderzoek

Daaruit blijkt dat nog meer onderzoek nodig is naar de aanwezigheid van de dieren. Zo komen er nog proeven met loslopende honden en ruiters. Bovendien is er nog geen ervaring met het kalverseizoen en komen er twee nieuwe stiertjes. In die periode wordt gevolgd hoe de gewenning tussen mens en dier verloopt. Het wengebied wordt wel tijdelijk verkleind omdat de Zevenhuizerweg weer open gaat.



Het wordt na verloop van tijd mogelijk om zonder excursie het gebied in te gaan. Medio 2018 komt het Bestuurlijk Regieteam met een uitgebreide evaluatie. Daarin wordt onder meer het effect op de natuur en omgeving meegenomen.



Teleurstelling

Het besluit om de proef te verlengen zal voor teleurstelling zorgen bij een deel van de omwonenden van het natuurgebied. Zij willen dat de grote grazers verdwijnen en waarom daarom een actie gestart. Er waren bijna vierhonderd handtekeningen en een protestbrief ingeleverd bij het college van B en W van de gemeente Landerd.