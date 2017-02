Hij is het echt! Royston Drenthe gespot op het veld bij VV Dongen

DONGEN - Royston Drenthe heeft zijn laatste voetbalwedstrijd waarschijnlijk in het shirt van VV Dongen gespeeld. De Rotterdammer deed een paar weken geleden mee in een duel van het zesde team van de Brabantse club.

Volgens voorzitter Angela Jansens was Drenthe als toeschouwer bij die wedstrijd aanwezig. "Royston is bevriend met de zus van een van de spelers", vertelt ze. "Hij werd gevraagd mee te doen en stemde daar mee in. Een ludieke actie. Maar het is iets eenmaligs geweest."



Drenthe maakte donderdag bekend dat hij stopt als voetballer. De oud-speler van onder meer Feyenoord en Real Madrid gaat zich focussen op een loopbaan als rapper.



Contributie

Als het aan Jansens ligt, mag Drenthe (als hij zich nog bedenkt) gewoon als lid aanmelden bij VV Dongen. "Dan moet hij net als iedereen hier gewoon contributie betalen", zegt ze lachend.



En voor de mensen die het niet geloven, dit is het bewijs... Drenthe in het shirt van VV Dongen.