Willem II heeft week met irritaties achter de rug

TILBURG - Na de knullige nederlaag tegen Heracles Almelo (1-3) gaat Willem II zaterdag tegen Vitesse op jacht naar eerherstel. Tegen tien man gaven de Tilburgers vorige week een 1-0 voorsprong uit handen. "Een emotionele avond waar deze week nog wel de echo van te horen was", zegt trainer Erwin van de Looi, die een flinke knauw had gekregen van de nederlaag.

"Hij zit nog steeds in mijn achterhoofd. Niet meer in heel mijn lijf. Normaal ben je het wel na een dag kwijt, nu niet. Er waren deze week ook irritaties. Dat moeten we tegen Vitesse omzetten in grimmigheid."



Door de nederlaag moet voetbalminnend Tilburg weer omlaag kijken. De ploeg kan de punten in Arnhem ineens weer goed gebruiken, al moet Willem II het opnemen tegen een groep taaie rakkers. "Vitesse kan voor plek vier gaan", aldus Van de Looi over de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot en zijn voetballoopbaan startte.



Oulare en Sol

Tegen Vitesse kiest de trainer wederom voor een systeem met twee diepe spitsen. Naast de Spanjaard Fran Sol wordt aanwinst Obbi Oulare opgesteld. "Met hem hebben we een spits gehaald met meer dan gemiddelde kwaliteiten. We maken niet makkelijk goals. We willen ze allebei op het formulier hebben. Dan het systeem maar enigszins wijzigen."



Het uitvak is zaterdagavond meer dan goed gevuld met zo'n 550 supporters van de Tilburgse club. Ongeveer de helft kocht een kaartje na het echec tegen Heracles. Funso Ojo en Freek Heerkens kampen nog met blessures. De van Juventus gehuurde Vajebah Sakor ontbrak bij de afsluitende training vanwege griep.