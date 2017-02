Astronaut André Kuipers maakt kinderen enthousiast voor een technische studie

TILBURG - Ruim 300 kinderen van verschillende Tilburgse basisscholen luisterden vrijdagochtend naar een 'college' van André Kuipers in Tilburg University. De kinderen kregen uitleg over technische dingen in de ruimte. Op deze manier hoopt organisatie Techniekpact kinderen over te halen om later te kiezen voor een technische studie.

Om het college te starten moest er een drone de collegezaal binnenvliegen, maar dat ging mis. Het ding wilde met geen mogelijkheid vliegen. Voor André Kuipers geen probleem. Die begon gewoon aan zijn 'les'.





Terwijl de kinderen in de zaal aandachtig zaten te luisteren, vertelde Kuipers zijn verhaal. Ook liet hij de kinderen filmpjes zien die hij had gemaakt in de ruimte.Regelmatig klonken er verbaasde 'ooohs' en 'aaaahs' uit de zaal. En niet alleen van de kinderen ook de ouders hadden het zichtbaar naar hun zin."De ruimtevaart is iets exotisch, iets magisch. Je kunt het heel makkelijk gebruiken om te laten zien dat wetenschap en techniek iets leuks is. Niet iets saais of voor nerds. Tegelijkertijd kun je ook laten zien hoe mooi en hoe kwetsbaar de planeet is", zegt André Kuipers."We gebruiken de ruimtevaart als een platvorm om techniek en wetenschap te promoten en dat werkt ontzettend goed" Waarom juist André Kuipers zo goed is hiervoor komt volgens hem omdat hij daar niet staat als zichzelf maar als astronaut."Ik sta daar als een soort symbool, een droom. En dat kan ik gebruiken om in de wereld van de kinderen te stappen. Geen lastige formules op het bord, geen moeilijke woorden, maar dingen die kinderen herkennen."Programma manager Saskia Immens was al vijf jaar bezig om techniek en wetenschap bij kinderen te promoten en is erg blij dat het eindelijk is gelukt. "Na een facebookbericht en een twitterbericht zaten we al helemaal vol. Binnen een dag waren er vijftien klassen aangemeld. We kunnen dus wel zeggen dat er toch behoefte aan techniek is bij kinderen".