Vijf jaar geëist voor afpersing met seksfoto's

DEN BOSCH - "Ik haat je." Met die woorden sloot een van de slachtoffers in een omvangrijke zedenzaak vrijdag haar verklaring af in de rechtbank in Den Bosch. Daar stond een man van 27 uit Deurne terecht voor afpersing en seks met minderjarigen. Tegen hem is vijf jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist.

De man van 27 wordt ervan verdacht dat hij via sociale media zeker zes meisjes uit Deurne, Someren en Asten afperste met seksfoto's die ze onder dwang van hem moesten maken. Hij had ook seks met hen. De man zocht via Facebook en WhatsApp contact met de meisjes.



Hij gebruikte nepaccounts en valse namen. Soms deed hij zich voor als een fotografe van een modellenbureau, die de meisjes vroeg om proeffoto's van zichzelf op te sturen. Eerst in lingerie, maar daarna vroeg hij ook om naaktfoto's. Daarmee chanteerde hij hen vervolgens.



De Deurnenaar is in 2009 al eerder veroordeeld voor kinderporno. Twee jaar geleden kreeg hij voor afpersing en kinderporno 30 maanden celstraf. Hij ging tegen die straf in hoger beroep en dat mocht hij in vrijheid afwachten. Daarna verviel hij al snel weer in dezelfde fouten. Een jaar geleden werd hij opnieuw aangehouden.Bij huiszoeking trof de politie in het huis van de man verschillende telefoons aan, goed verstopt in bijvoorbeeld de luchtafzuiging. Daarmee stuurde hij onder valse namen berichten naar de meisjes, die daardoor dachten dat hun foto's in een netwerk van vreemde mannen terecht waren gekomen. Vervolgens bood hij onder weer een andere naam aan om hen te helpen.De jonge vrouw die tijdens de zitting een slachtofferverklaring voorlas moet nog steeds behandeld worden voor de gevolgen daarvan. "Ik wil graag een normaal leven leiden, maar ik besef dat dat er niet meer in zit", zei ze. De Deurnenaar liet tijdens de zitting weten dat hij heel veel spijt heeft en op alle mogelijke manieren wil meewerken aan zijn tbs-behandeling. Hij heeft nagenoeg alles bekend.