Provincie stelt 1,6 miljoen euro beschikbaar voor kunst

DEN BOSCH - Het provinciebestuur gaat dit jaar 1,6 miljoen euro beschikbaar stellen voor kunst. Het geld is vooral bestemd voor amateurkunst, kunstonderwijs en het behoud van cultureel erfgoed.

Het geld komt er via de zogenoemde impulsgeldenregeling. Die is speciaal voor vernieuwingen in de kunstsector en voor kunstinstellingen die goed ondernemingsschap tonen. Dat wil zeggen dat zij proberen ook zelf geld te verdienen. De provincie gaat ook crowdfundingacties financieel ondersteunen.



Positieve ervaringen

De provincie ondersteunt al langer kunstinstellingen nu de rijksoverheid dat steeds minder doet. De ervaring met deze regeling was tot nu toe positief, daarom gaat de provincie er mee door.



Op basis van opmerkingen uit de cultuursector is de regeling wel wat aangepast. Het accent ligt nu meer op amateurkunst, kunsteducatie en erfgoed. De procedure is ook eenvoudiger gemaakt zodat aanvragen sneller worden behandeld.



Kunstvouchers

In de regeling is ook 200.000 euro beschikbaar voor zogenoemde kunstvouchers. Bijvoorbeeld een fotoclub kan een bedrag krijgen als die club een lezing wil organiseren waar de leden iets van kunnen leren. Maar ook een amateur beeldhouwer kan geld krijgen voor begeleiding door een professional.