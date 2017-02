Michael van Gerwen gooit twee negendarters in één wedstrijd

VLIJMEN - Michael van Gerwen heeft vrijdag in één wedstrijd twee negendarters gegooid tijdens het UK Open-kwalificatietoernooi. De Vlijmenaar deed dat in een wedstrijd tegen Ryan Murray.

Beelden van de perfecte legs zijn nog niet opgedoken. De wedstrijd werd niet live op televisie uitgezonden, maar was wel via een internetstream te volgen.



Van Gerwen won overigens met 6-2 van Murray. In de ronde daarvoor was de wereldkampioen nog ontsnapt aan uitschakeling. Zijn tegenstander Adam Hunt liet twee kansen liggen om de wedstrijd uit te gooien, waarnaalsnog de winst naar zich toetrok met 6-5.Alleen dartsgrootheid Phil Taylor kreeg het eerder voor elkaar om in één partij twee perfecte legs te gooien. In zijn gewonnen finale van de Premier League in 2010 gooide hij twee ninedarters tegen Engelsman James Wade.Er waren in Wigan vrijdag meer Brabanders actief. Jelle Klaasen maakte geen indruk. Hij verloor in de tweede ronde met 6-4 van de Brit Terry Temple, dat is de nummer 97 van de wereldranglijst. Klaasen, die zelf op plek negen staat, speelde donderdag nog in de Premier League en verloor toen van Gary Anderson Willy van de Wiel uit Rijen kwam vrijdag tot de tweede ronde. Hij versloeg Jim Moston (6-4) en ging vervolgens onderuit tegen Daryl Gurney (6-4). Voor Tilburger Mario Robbe was de eerste ronde direct het eindstation. Hij ging met 6-3 onderuit tegen Darren Johnson.