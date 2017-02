Steeds pijn en bekaf, dan valt máánden wachten op operatie niet mee

EINDHOVEN - Ruim 150 Brabantse vrouwen willen van hun (permanente) sterilisatieveertjes af. Ze hebben ernstige klachten: pijn, vermoeidheid, tot invaliditeit aan toe. Bij het ziekenhuis dat hun voorkeur heeft bij verwijdering - het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven - moeten ze negen maanden wachten op een operatie.

“Verschrikkelijk”, zegt gynaecoloog Marlies Bongers van dat ziekenhuis. “Het duurt lang, maar er zijn niet meer operatiekamers beschikbaar. Het enige wat we kunnen doen, is de vrouwen de wachttijd zo comfortabel mogelijk laten doorkomen.”



De ingreep kan op tien plekken in Brabant gebeuren, maar lotgenoten raden elkaar het MMC in Eindhoven aan. Daar zitten gynaecologen die de meeste ervaring hebben.



Essure-sterilisatie

Bij de Essure-sterilisatiemethode worden veertjes in de eileiders geplaatst. Daardoor ontstaat littekenweefsel dat de eileiders afsluit. Het is een simpele ingreep. Vrouwen hoeven niet onder narcose, het plaatsen gaat vaginaal en duurt een kwartier.



Zo werkt de Essure-methode:



hevige bloedingen

geheugen- en concentratieproblemen

extreme vermoeidheid

bekken-, rug en buikpijn

gevoelloosheid, zenuwuitval

eczeem en andere allergiereacties

vocht vasthouden

stemmingswisselingen

misselijkheid

In onze provincie was in 2004 het MMC het eerste ziekenhuis dat ermee werkte. Hoeveel vrouwen met Essure gesteriliseerd zijn in Brabant, is niet bekend. Alleen Bernhoven (Uden) en het Catharinaziekenhuis (Eindhoven) hebben concrete cijfers: samen zitten die op bijna vijfhonderd vrouwen, in heel Nederland zijn dat er 25.000.Sinds een aantal jaren is de methode echter in opspraak. Veel vrouwen hadden na plaatsing al meteen last. Maar totdat de landelijke televisie er in 2015 aandacht aan besteedde, werden hun klachten nauwelijks serieus genomen.Angela Vanhees uit Berghem is één van de vrouwen die ooit voor Essure koos en al snel problemen kreeg. “Na de plaatsing vielen mijn spieren en zenuwen uit, ik had hoofdpijn, had hevige bloedingen en was kortademig.”Ze worstelde met haar geheugen en concentratie. Maar ook was ze dood- en doodmoe. “Als ik een middag met mijn zoon naar een pretpark was geweest, moest ik daar drie dagen van bijkomen. Soms sliep ik achttien uur op een dag.”Ze is blij dat ze sinds vorig jaar de veertjes kwijt is. “Ik kan weer autorijden, traplopen, wandelen. En tegenwoordig heb ik nog maar zes uur slaap nodig.” Geëmotioneerd: “Ik leef weer.”Met vierduizend andere klaagsters heeft ze zich aangesloten bij een Facebookgroep . Francesca Bagchus, zelf ook oud-patiënt, is de beheerster. Een veertigtal vrouwen heeft een klacht ingediend bij de landelijke inspectie gezondheidszorg. Een vijftigtal schrijft op de Facebookpagina zelfs in een rolstoel beland te zijn.Ze willen dat de veertjes eruit gaan, wat natuurlijk nooit de bedoeling was. En de eerste operaties gingen ook niet altijd vlekkeloos: soms braken de veertjes af en bleven er minieme deeltjes achter. Of de baarmoeder raakte geperforeerd.“Inmiddels hebben we bij het Máxima Medisch Centrum er al zo’n 150 verwijderd”, vertelt gynaecoloog Bongers. Ze geeft daarom nascholing aan haar collega-vrouwenartsen.Omdat het merendeel van de patiënten kiest voor het Máxima Medisch Centrum loopt het aantal wachtenden daar op tot 125. Elders gaat het om enkelingen en bedraagt de wachttijd weken.