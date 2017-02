Vrouwen met sterilisatieklachten kiezen massaal voor Eindhovense gynaecoloog Marlies Bongers

EINDHOVEN - Bij tien ziekenhuisvestigingen in Brabant kunnen vrouwen met ernstige klachten over hun Essure-sterilisatieveertjes deze laten verwijderen. Op een enkeling na kiezen ze allemaal voor het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven.

Dat is mede te danken aan Marlies Bongers, gynaecoloog, hoogleraar en landelijk Essure-expert. En die keuze voor het MMC leidt, helaas voor de patiëntes, tot een wachtlijst van negen maanden.



Bij de Essure-methode worden veertjes in de eileiders van vrouwen worden geplaatst. Die groeien daardoor dicht. In eerste instantie leken de veertjes een goede methode van sterilisatie. Bongers: "Het is een veel minder ingrijpende ingreep. Het kan gewoon poliklinisch. In tien minuten is het veertje gezet en het leek dus een goed alternatief voor de ingrijpende operatie die je anders moet ondergaan voor sterilisatie."



Zo werkt de Essure-methode:



Maar de sterilisatieveertjes bleken voor veel klachten te zorgen. Marlies Bongers heeft zich op deze zaak gestort. Ze kaartte als eerste vrouwenarts in 2015 deze problematiek aan. "Het Máxima Medisch Centrum was een van de eerste ziekenhuizen waar Essure werd toegepast. Voor mij hoort dit tot de nazorg."Vervolgens schoof de beroepsvereniging van gynaecologen, de NVOG, haar als landelijk woordvoerder naar voren. En ze specialiseerde zich steeds verder, ook in de verwijdering ervan."Sommige vrouwen willen die veertjes echt weg hebben, omdat ze er zo veel last van hebben. Maar dat kan niet zomaar, want producent Bayer heeft ze bedoeld om altijd te blijven zitten."In het begin was er nog niet alle kennis voorhanden, hoe de veertjes te plaatsen. Laat staan hoe eruit te halen. Daarom ging er wel eens wat mis. "Ze braken soms af, waardoor er minieme resten achterbleven die nog voor ellende zorgden." Bongers heeft nu meters gemaakt."Als je aan zo'n veertje trekt om het te verwijderen, kan het zijn dat je de baarmoeder perforeert. Inmiddels heeft ons ziekenhuis bij zo'n 150 patiëntes de Essures verwijderd. We weten nu dat je de eileiders in zijn geheel meteen moet weghalen. Heel soms - als de veertjes erg vast zitten - moeten we ook een hapje uit de baarmoeder nemen."Inmiddels draagt ze de opgedane kennis aan collega's in het land over. Ze heeft er al zo'n negentig nageschoold. Daarnaast doet ze als hoogleraar, samen met de Utrechtse vrouwenarts Veersema, onderzoek naar de effecten van verwijdering.Dat doen ze sinds mei vorig jaar. "We vragen vrouwen hoe ze zich vooraf voelen, vragen ze dat drie maanden later weer. En we willen dat straks, als het voor hen een jaar geleden is, opnieuw doen."De groep is divers. De meesten die op de operatietafel belanden, hebben jaren geworsteld met de vage klachten. Bongers: "De een zegt: ik voel me niet lekker in m'n vel, haal ze er maar uit. Maar anderen zag je echt lijden, die voelen zich herboren."