Dit is de jongste burgemeester van Nederland, maar 'leeftijd doet er niet toe'

TILBURG - De jongste burgemeester van Nederland komt uit Tilburg. En het is niet de burgemeester van die stad, maar van de gemeente Winterswijk. Met zijn 32 jaar is Joris Bengevoord bij zijn aantreden in april een titel rijker. Een 'broekie', zou je hem kunnen noemen. Maar leeftijd doet er volgens bestuurskundige Julien van Ostaaijen helemaal niet toe.

De raadsleden in Winterswijk hebben een gemiddelde leeftijd van 49,8 jaar. De veel jongere Bengevoord is niet bang dat hij daar als burgervader niet serieus zal worden genomen. "Dat gebeurde hier in de Tilburgse gemeenteraad ook niet, dus daar ben ik niet zo bang voor. Ik heb al zes jaar ervaring en dat ging altijd goed."



'Frisse wind'

Volgens Julien van Ostaaijen, bestuurskundige bij Tilburg University, wordt leeftijd vaak overschat. "Leeftijd is niet het allerbelangrijkste. Er wordt vaak gezegd dat een jonge burgemeester een frisse wind is, maar daar wil leeftijd niks voor zeggen. Je hebt jonge burgemeesters die al een hele achtergrond in de politiek hebben. En je hebt zestigers die uit een andere tak van sport komen en net zo goed een frisse wind vormen."



Desondanks zullen jonge burgemeesters net een tandje bij moeten zetten om hun status te vestigen. Ryan Palmen (VVD) weet dat als geen ander. Hij werd in 2010 op 31-jarige leeftijd geïnstalleerd als burgemeester van Hilvarenbeek. "Je krijgt toch die dimensie van dat jong zijn. Je bent minder belegen dan de anderen."



Jongste burgemeesters ooit

Vergeleken met vroeger zijn Palmen en Bengevoord overigens 'oldies' in het ambt van burgemeester. In Brabant werd Dingeman Smits in 1910 op 25-jarige leeftijd burgemeester van 's-Gravenmoer.



Ton Rombouts is nu burgemeester van Den Bosch, maar in 1979 was hij als 28-jarige al burgemeester van Wouw. De jongste burgemeester ooit in ons land was Frederik Wubben (20). Dat was in 1811 in de gemeente Staphorst.