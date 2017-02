Expositie en film over de Zwarte Panter van NAC Breda

BREDA - Volgens velen was hij de beste keeper die NAC ooit heeft gehad, Peter van de Merwe alias de Zwarte Panter van Breda. Voor het NAC Museum een reden om de vorig jaar overleden doelman te eren met een expositie en de korte film 'Die ene herinnering'. Vrijdagmiddag was in besloten kring de officiële opening en vanaf zaterdag 11 februari is de tentoonstelling voor iedereen toegankelijk.

De expositie over Peter van de Merwe in het NAC Museum ziet er prachtig uit. Zo is er het shirt dat de Bredanaar droeg in het Nederlands elftal, de zilveren schoen die hij won en een levensgrote replica van de doelman zelf.



Daarnaast zijn er allerlei foto's en andere attributen te bewonderen, die ook uit de privécollectie van de familie komen. Hoogtepunt is zeker ook de korte film die in de bioscoop draait. In die documentaire vertellen oud-spelers Jacques Visschers en Ati Graumans met liefde over hun vroegere collega en vriend Peter van de Merwe.



Peter van de Merwe, die in zijn jaren liefkozend de 'Zwarte Panter van Breda' werd genoemd, is een beetje een vergeten NAC-icoon. Jammer, want de goalie kwam zijn hele leven uit voor de Bredase club en was een zeer goede doelman.Van de Merwe speelde er van 1959 tot 1971, maar moest noodgedwongen met zijn voetballoopbaan stoppen. De keeper leed aan een vorm van reuma en kwam uiteindelijk in een rolstoel terecht. Van de Merwe werkte later nog wel op een school als concièrge en overleed vorig jaar op 24 februari.Peter van de Merwe was buiten het veld een zeer amaibele man, maar als hij voetbalde, was het een harde. Voor zijn teamspelers, tegenstanders en voor zichzelf. Hij stond dan ook niet voor niets vijf keer bij Oranje onder de lat. "Peter was een topkeeper", zegt oud-spits en teamgenoot Jacques Visschers."Maar hij heeft eigenlijk veel te weinig wedstrijden in het Nederlands elftal gespeeld. Hij was hard voor zichzelf, want hij viel bij al die voetballers zo maar voor de voeten. Dat had als consequentie dat hij nogal eens geblesseerd was. Aan zijn knie, aan zijn buik, aan zijn ogen. Maar ik zeg nog steeds, in de vijfenzestig jaar dat ik bij NAC rondloop, het is de beste keeper die NAC ooit heeft gehad."Ook Ati Graaumans, eveneens oud-speler van NAC, heeft warme herinneringen aan Peter van de Merwe. Ook na hun actieve carrierès zijn ze de twee bevriend gebleven. De dood van Van de Merwe was een klap voor Graaumans. Ook een jaar later vloeien de tranen nog."De vriendschap die ik mijn hele leven heb gehad met Peter", zo zegt de emotionele oud-speler. "Dat is vriendschap voor het leven. Die sterft niet bij de dood, want de herinneringen blijven."De verhalen met de bijbehorende emoties van Ati Graaumans en Jacques Visschers zijn terug te zien in een korte film, die wordt gedraaid in de bioscoop van het NAC Museum. Heel toepasselijk is de titel 'Die ene herinnering'. Eenzelfde titel draagt namelijk de single die zanger Ben Cramer heeft opgenomen voor de destijds zieke Peter van de Merwe. Het geeft aan hoe groot Van de Merwe als keeper was en de betekenis die hij in de voetbalwereld had."Op het moment dat hij gedwongen werd om te stoppen met voetbal kwam naar voren dat hij reuma had", zegt Ati Graaumans. "Er was toen een stichting van Max Tailleur, een bekende moppentapper uit Amsterdam, die mensen hielp. Er zijn toen rond Peter een aantal festiviteiten geweest. Toon Hermans had een soort benefietoptreden voor hem, er was een benefietwedstrijd tegen Ajax en Ben Cramer nam een plaatje voor hem op."Aan de hand van het plaatje 'Die ene herinnering' wordt de kijker in de korte film door het voetbaleven van Peter van de Merwe geleid.Degenen die de expositie over Peter van de Merwe en de korte film op groot scherm willen zien, kunnen elke woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur terecht in het NAC Museum. Op andere dagen kan dat op afspraak. Mail hiervoor naar info@nacmuseum.nl. Volwassenen betalen vijf euro entree, kinderen de helft.