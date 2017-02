Zwemmer Maarten Brzoskowski terug na trainingstage van een half jaar in Australië

EINDHOVEN - Zwemmer Maarten Brzoskowski uit Best is weer terug in Nederland en traint weer bij zwemcoach Marcel Wouda in het Pieter van den Hoogenbandzwemstadion. De zwemmer trainde het afgelopen half jaar ver van huis in Australië bij de Chandler Swim club, één van de belangrijkste zwemclubs Down Under. Brzoskowski oogt na zijn Australië-avontuur fysiek heel wat sterker dan een half jaar geleden. De zwemmer is letterlijk gegroeid van een sportjongen naar een sportman.

De aanleiding om een trainingstage van een half jaar in Australië te gaan doen was ervaring opdoen in een andere omgeving en kennismaken met andere trainingsmethoden.



Buitenland is waardevol

Het zwemavontuur in Australië was uiteraard overlegd met zwemcoach Marcel Wouda, die voorstander is dat jonge sporters ook ergens anders in de keuken kunnen kijken. "Ja weet je, het maakt je een completer mens, je leert er heel veel van. Goeie dingen, minder goeie dingen, ik denk dat het heel waardevol is voor een sporter." Tijdens zijn eigen zwemcarrière verbleef Wouda drie jaar in Amerika om te kunnen studeren en te kunnen trainen.





Maarten Brzoskowski oogt niet alleen sterker maar onderschrijft het ook. "Op sommige onderdelen ben ik sterker geworden. Vooral mijn duurvermogen is toegenomen omdat ze daar veel op lange afstanden trainen. Ik denk dat ik daar veel en veel beter op ben geworden."



Vrienden voor het leven

Maarten Brzoskowski heeft in Australie naar eigen zeggen ook vrienden voor het leven gemaakt. "In eerste instantie zag het team helemaal niets in weer zo'n rare Europeaan die meekwam trainen, maar tegen het einde van de trainingsstage zeiden ze dat het toch erg leuk was. En daar was ik toch wel blij mee."



Verder is hij enorm onder de indruk hoe ontspannen de meeste Aussies in het leven staan.



Jacco Verhaeren

Wie als Nederlander een half jaar in Brisbane gaat trainen krijgt hoe dan ook te maken met Jacco Verhaeren. In Australië de belangrijkste man van Swimming Australië. "Jacco die bezoekt alle clubs waar geselecteerde zwemmers trainen en daar viel Brisbane dus ook onder. Omdat hij op een uurtje rijden woonde van mijn woonadres, ben ik ook nog een keer wezen eten bij hem. Dus er is inderdaad leuk contact geweest."



Terug in Nederland gaat Brzoskowski zich allereerst richten op de kwalificatiewedstrijden voor deelname aan internationale wedstrijden als WK's en EK's. Heel ver aan de horizon is er dan nog die andere uitdaging: Tokyo 2020.