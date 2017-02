'Ruud van Nistelrooy ideale coach voor PSV onder negentien'

EINDHOVEN - Geert Brusselers is bezig aan zijn laatste maanden bij PSV onder negentien. De oefenmeester wil in het betaald voetbal aan de slag en gaat een cursus volgen. Volgens PSV-watcher Paul Post zou de plek van Brusselers wel eens kunnen worden ingevuld door Ruud van Nistelrooy.

"Die zie ik daar regelmatig met veel plezier en passie bezig", aldus Post. Volgens de verslaggever van Omroep Brabant zou de baan bij PSV onder negentien een prima klus voor de Geffenaar zijn. "Zo kan hij voor het eerst zelf een team onder zijn hoede nemen."



Niet alleen bij PSV onder negentien, ook bij Jong PSV is er een vacature voor volgend seizoen. Pascal Jansen gaat op 1 juli aan de slag als hoofd jeugdopleiding bij de Eindhovense topclub. Hij is dit seizoen als hoofdcoach aan Jong PSV verbonden. Van Nistelrooy wordt ook voor die vacature genoemd.Post denkt niet dat dat gaat gebeuren. Hij verwacht dat Van Bommel een rol als assistent bij Jong PSV krijgt. "Jürgen Dirkx zou dan kunnen doorschuiven naar de plek van hoofdcoach. Hij zou dan Van Bommel nog even uit de wind kunnen houden. Het lijkt me een mooie combinatie."