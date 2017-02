Volg hier LIVE de wedstrijden van de Brabantse clubs in de Jupiler League

RKC-goalie Tamati Williams komt in actie (foto: VI Images)

BREDA - In de Jupiler League staan vrijdagavond twee Brabantse derby's op de rol: NAC Breda speelt thuis tegen RKC Waalwijk en FC Eindhoven krijgt FC Oss op bezoek. De wedstrijden zijn hieronder LIVE te volgen. Ook doen we verslag van de duels van FC Den Bosch, Jong PSV en Helmond Sport.

NAC Breda - RKC Waalwijk 0-0

Al na 150 seconden moest NAC met tien man verder. Danny Verbeek kreeg een directe rode kaart voor een onbesuisde actie op Mark Engberink.



FC Eindhoven - FC Oss 0-1

Eindhoven had binnen tien minuten op voorsprong moeten komen. Alemão Junior ging alleen op de keeper van Oss af, maar deed in de afronding zo'n beetje alles fout. Na een kwartier kwamen de bezoekers aan de leiding. Tom Boere schoot een strafschop binnen en maakte zo zijn 25ste goal van het seizoen.



FC Den Bosch - Almere City FC 0-0



FC Dordrecht - Jong PSV 1-1

De bezoekers keken al snel tegen een achterstand aan. Alvin Daniëls ramde de 1-0 van afstand tegen de touwen. Sam Lammers stelde snel orde op zaken. De topscorer van Jong PSV haalde verwoestend uit en bracht zo de gelijkmaker op het scorebord.



Helmond Sport had het vanaf de eerste minuut lastig in Venlo. De 1-0 lag al na vijf minuten in het net. Vito van Crooy tekende voor de treffer.