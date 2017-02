Laura (18) liep stage bij de Efteling en restaureerde dit bijzondere beeld

KAATSHEUVEL - Het is geen standaard stageplek, maar de 18-jarige Laura de Vries uit Best heeft de afgelopen weken stage gelopen in de Efteling. Voor de opleiding die ze volgt aan het SintLucas College in Boxtel restaureerde ze het beeld 'De Reiziger'. En dat was wel nodig!

"Het beeld was helemaal vergeeld, de huidskleur was bruin geworden en de verf was aan het afbladderen door de zon" vertelt Laura. Voor haar meesterproef, een soort examenopdracht voor de opleiding SDR (Schildervaardigheden, Decoratief en Restauratief) besloot ze het beeld van de man die met twee koffers in zijn hand die klaarstaat om op reis te gaan onder handen te nemen.



Laura begon met het schuren en loskrabben van alle oude verflagen. Daarna schuurde ze het beeld egaal en maakte ze een plan voor de nieuwe kleuren.De originele kleuren van het beeld liggen namelijk wel vast, maar het was duidelijk dat de reiziger al vaker gerestaureerd was en toen een ander kleur pak had gekregen. Laura besloot hierop deels zelf te bepalen welke kleuren ze zou gaan gebruiken. "Ik ben kleuren gaan zoeken die ook goed bij de omgeving en de andere beelden in de buurt passen", aldus Laura.Ze besteedde in totaal 63 uur aan de restauratie, en het resultaat mag er zijn!De Efteling is een populaire plek om je stageopdracht te voldoen. Laura had geluk, want na dit jaar is het bij haar opleiding niet meer mogelijk om in de Efteling stage te lopen.Na deze geslaagde meesterproef volgt nog een stage elders, en een laatste meesterproef. Die gaat vooral over het restauratieve gedeelte, waarschijnlijk zal Laura dan een kerk of een ander monumentaal pand gaan restaureren. Als dat net zo goed lukt als bij 'De Reiziger' komt het vast goed met haar carrière.Op haar pagina op Facebook is nog meer werk van Laura de Vries te zien.