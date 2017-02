Man met vuurwapen overvalt Primera in Breda, politie zoekt dader

BREDA - Een man heeft vrijdagavond rond halfacht een gewapende overval gepleegd op een winkel van Primera aan de Heksenwaag in Breda. De dader droeg een donkere jas met capuchon en een sjaal. De Bredase politie is nog op zoek naar deze dader.

De dader is met een vuurwapen de winkel ingelopen en met een nog onbekend bedrag er vandoor gegaan. Dit filiaal in winkelcentrum Heksenwiel is nog geen maand geleden ook overvallen.