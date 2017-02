FC Den Bosch raakt weer achterop na zeperd tegen Almere City

DEN BOSCH - Waar het optimisme de laatste weken weer een beetje leek teruggekomen bij FC Den Bosch, staat de club nu weer met beide benen op de grond. In de eigen Vliert was Almere City FC vrijdagavond met 1-3 veel te sterk.

FC Den Bosch had vanaf de aftrap moeite met het fysiek sterkere Almere City. Die ploeg kwam dan ook na een kwartier verdiend op voorsprong door een afstandschot van Tom Overtoom. Daarna herpakte FC Den Bosch zich ietwat en werd het ook wat gevaarlijker. Kansen kwamen er aan beide kanten, maar geen goals meer, zodat de ruststand 0-1 was.



Na rust wist Almere al snel de voorsprong te vergroten. Rick ten Voorde schoot in de 55ste minuut de bal resoluut achter FC Den Bosch-keeper Kees Heemskerk. En het werd nog erger toen Ahannach een kwartier voor tijd de 0-3 binnenschoot. De tribunes van De Vliert liepen daarna deels leeg. Vanwege de kou en het niet bepaald hartverwarmende spel van de thuisploeg.



Die weglopers mistten daardoor wel de treffer van Niek Vossebelt die fraai de 1-3 maakte. Die goal zorgde nog wel voor een soort van Bosch slotoffensief, maar tevergeefs. Toen scheidsrechter Van de Graaf na 90 ijskoude minuten affloot stond er nog steeds 1-3 op het scorebord.Net als zoveel clubs in de Jupiler League ziet ook FC Den Bosch een plaats in de play-offs als de hoofdprijs van dit seizoen. Onmogelijk is dat nog steeds niet, al kan er wel een streep door deze periode en is ook de plek in het rechterrijtje te schamel voor de club uit de Brabantse hoofdstad.Den Bosch-coach Wiljan Vloet had na afloop mooie teksten. "We zijn niet door de ondergrens gezakt", sprak hij. "We zijn volop in ontwikkeling, want we schieten de bal nu wel eens van A naar B."