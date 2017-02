Tom Boere doet zijn oude ploeg pijn, FC Oss wint in Eindhoven

EINDHOVEN - FC Eindhoven heeft de thuiswedstrijd tegen FC Oss met 1-2 verloren. Uitgerekend voormalig Eindhoven-spits Tom Boere deed de blauwwitten de das om. Hij scoorde twee keer voor Oss.

Eindhoven, dat zich maandag blameerde tegen hekkensluiter Achilles’29, was door trainer Moniz op enkele plaatsen gewijzigd. Vandeputte, De Wilde en Horsten moesten alledrie op de bank plaatsnemen.



In de beginfase waren er kansen voor de thuisclub via Lieder en Alemao, maar het was FC Oss dat na een kwartiertje op voorsprong kwam. Wie anders dan Tom Boere scoorde. De spits, vorig jaar nog spelend voor FC Eindhoven, benutte een strafschop. De penalty werd gegeven omdat Sprockel hands maakte op de rand van het strafschopgebied.



Na de treffer was Oss de bovenliggende partij, zonder dat dit leidde tot veel kansen. Eindhoven was onmachtig. Kort voor rust leek de bal voor de tweede keer op de stip te gaan, toen Mathieu neerging na een actie van Eindhoven-doelman Swinkels. Scheidsrechter Kooij zag er een schwalbe in en gaf de aanvaller geel. Bij het fluitsignaal voor de rust klonk er klein fluitconcert van het thuispubliek.Meteen na rust mocht de opvolger van Tom Boere bij Eindhoven, Mart Lieder, alleen op doelman Jordy Deckers af. De doelman bleef lang staan en kon het schot van Lieder zo stoppen. Na dik een uur was het de beurt aan Tom Boere om alleen op de keeper af te gaan. De topscorer uit de Jupiler League liet zien hoe je zo’n kans afmaakt. Hij omspeelde Swinkels fraai en tikte beheerst de 0-2 binnen.Mart Lieder liet even later zien dat hij ook kan scoren. Na 65 minuten pegelde hij de bal vrij voor Deckers keihard in de benedenhoek: 1-2. Direct daarna waren er goede kansen op de gelijkmaker voor Lieder (hij kopte net mis) en Deschilder die op de paal schoot. De ploeg van trainer Ricardo Moniz zette daarna nog flink aan, maar gescoord werd er niet meer.