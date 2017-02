RKC wint bij NAC Breda, beide ploegen eindigen met tien man [VIDEO]

BREDA - In een spectaculair duel heeft RKC Waalwijk vrijdagavond in Breda van NAC gewonnen, het werd 2-3. Beide ploegen eindigden door rode kaarten met tien man.

NAC-RKC kende een heftig begin. Al na 150 seconden werd NAC-aanvaller Danny Verbeek met rood van het veld gestuurd na een onbesuisde overtreding (gestrekt been) op Mark Engberink.



RKC, dat eigenlijk vooral kwam counteren in Breda, rook nu ineens de kansen. Tegen tien man draaiden de rollen ineens om.Zeker toen de Waalwijkse ploeg enigzins fortuinlijk op 0-1 kwam. Een schot van Kenny Anderson veranderde door een NAC'er van richting en viel via de paal achter doelman Brondeel. Onder grote verbale steun van het thuispubliek begonnen de tien van NAC te knokken. Dat wierp in de 23ste minuut zijn vruchten af, spits Cyriel Dessers schoot de 1-1 binnen.Net voor rust pakte RKC toch weer de leiding. Nadat eerst een goal van NAC wegens buitenspel werd afgekeurd, knalde Moussa Sanoh de 2-1 in de korte hoek binnen. De tweede helft begon net als de eerste, alleen kreeg nu een RKC'er een snelle rode kaart. Keeper Tamati Williams maakte hands buiten de zestien en kon vertrekken.Met tien tegen tien en nog steeds de achterstand besloot NAC-trainer Vreven om na een uur spelen een verdediger op te offeren voor een aanvaller. Barker loste N'Toko af. Met reservekeeper Ettienne Vaessen in het doel kwam RKC twee keer goed weg. In die zin dat liefst twee goals van NAC-spits Dessers werden afgekeurd vanwege buitenspel. De derde dus van hem van die avond.Toch kwam NAC op gelijke hoogte. Invaller Jari Oosterwijk frommelde de bal in de 73e minuut achter keeper Vaessen, 2-2. De Bredase vreugde was van korte duur, want twee minuten later lag de bal weer achter NAC-doelman Brondeel. Daan Rienstra was de maker. De 2-3 bleek genoeg voor de overwinning.