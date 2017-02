Gewapende overval op cafetaria in Best, daders voortvluchtig

BEST - Twee gewapende mannen hebben vrijdagavond om halftien cafetaria De Heivelden in Best overvallen en geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar de daders, die er in een zwarte Volvo stationwagon vandoor zijn gegaan. Er zijn geen gewonden gevallen.

De twee daders hebben beiden een smal postuur en zijn ongeveer 1,80 meter lang. De politie raadt getuigen af om deze mannen te benaderen, maar alleen de politie op de hoogte te stellen van waar ze zijn.