'Onze' Pleun door naar de finale van The Voice

NUENEN - Pleun Bierbooms uit Nuenen wist zich vrijdagavond te plaatsen voor de finale van The Voice Of Holland. Haar coach Waylon vroeg zich nog af of Nederland wel klaar was voor zo'n grote ster als Pleun.

"Jij bent een ster. Ik ben benieuwd of Nederland klaar is voor zo'n grote ster", aldus coach Waylon. En ook de 'Pleun Kabouters', zo worden de fans van Pleun genoemd, lieten weer van zich horen. Net voor het sluiten van de stemlijnen verkeerde ze nog in de 'danger zone', maar uiteindelijk kreeg ze haar welverdiende plek in de finale.



Vrijdag 17 februari neemt ze het op tegen Thijs, Isabel en Vinchenzo.