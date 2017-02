Opslagloods Windsurfclub Beekse Bergen in vlammen opgegaan

HILVARENBEEK - Vrijdagnacht zijn vijf brandweerwagens uitgerukt om een grote brand in een opslagloods in Hilvarenbeek te blussen. De brandweer is al twee uur bezig geweest met het blussen van de enorme brand. Ook een auto die voor de loods geparkeerd stond, is helemaal uitgebrand.

De enorme brand in Safaripark De Beekse Bergen beperkte zich alleen tot de loods en de auto en er vielen geen gewonden. De loods stond vol duizenden euro’s aan materialen van de windsurfclub. De brandweer doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.