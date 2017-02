Nog meer sneeuw op komst, KNMI waarschuwt voor gladheid

DE BILT - Op verschillende plaatsen is het zaterdagochtend glad vanwege de sneeuw die in de nacht van vrijdag op zaterdag viel. Ook deze zaterdag gaat het sneeuwen. Lokaal kan er een tot drie centimeter sneeuw vallen, melden verschillende weerbureau's.

Het KNMI waarschuwt voor bevroren natte weggedeelten.



Dooi

In de loop van de zaterdagmiddag gaat het een of twee graden dooien en kan het even regenen, maar zaterdagavond en in de nacht van zaterdag op zondag kan er weer sneeuw vallen. Het koelt af tot rond het vriespunt.



Na het weekend verdwijnt de kou en kan de temperatuur zelfs oplopen tot dertien graden.