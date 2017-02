Taxichauffeurs blokkeren Haven Breda: 'We worden niet serieus genomen'

BREDA - Verschillende taxichauffeurs blokkeerden in de nacht van vrijdag op zaterdag de Haven in Breda. Ze protesteerden daar tegen snorders - illegale taxi's - en vroegen om een 'carnavalsvignet', zodat duidelijk is welke taxi's tijdens carnaval mogen rijden.

"Wij worden niet serieus genomen door de gemeente", vindt Samir Chiker. Hij is een van de acievoerders. "We zijn al een paar jaar in overleg, maar intussen zijn we geen stap verder gekomen." De zwarte taxi's zijn volgens hem 'een heel groot probleem'. "Klanten geven zelf aan dat ze bedrogen worden door verschillende taxichauffeurs. Kleine ritten worden geweigerd. We zijn dit helemaal beu."



Chekir benadrukt dat de blokkade in overleg met de politie is georganiseerd. "Dit is een vreedzaam protest. We willen dat de burgemeester met ons in gesprek gaat zodat we echt dingen kunnen gaan regelen. De verordening wordt nu al drie, vier jaar beloofd, maar we zijn nog geen stap verder gekomen."Het protest begon om twee uur 's nachts. Volgens een ooggetuige konden de stappers konden pas rond vijf uur 's nachts naar huis. Hij spreekt van een chaos. "Mocht de gemeente geen contact opnemen, dan gaan we zaterdag verder en de week daarop weer", belooft Chiker. "En als het moet ook tijdens carnaval."De klanten zijn dus de pineut. "Klopt. We proberen op een nette manier uit te leggen waarom we dit doen. De meeste klanten hebben er wel begrip voor."