'Dak zonder sneeuw? Bel ons', politie zoekt extra ogen in strijd tegen hennepteelt

ROOSENDAAL - Het is een mooi plaatje, het witte landschap waarin Brabant deze zaterdagochtend wakker werd. Ideaal om mooie foto's van te maken en kinderen kunnen lekker in de sneeuw ravotten. Maar de sneeuw is ook een handig hulpmiddel voor de politie.

In de voortdurende strijd tegen hennepteelt kan de sneeuw een handje helpen. Daken die ondanks de sneeuw niet bedekt zijn door een witte deken vallen namelijk op.



Vaak zijn dit huizen waar hennep geteeld wordt. In die huizen is de temperatuur hoger dan normaal. Daarom vraagt de politie mensen deze zaterdag op te letten welke daken in hun omgeving ondanks de neerslag 'donker' blijven. "Wij willen dat graag weten."