Vrouw raakt onderkoeld na val in vijver, met spoed naar ziekenhuis

MADE - Een vrouw is zaterdagochtend in een vijver beland in Made. Ze is onderkoeld geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

De vijver ligt in een bosgebied naast de Godfried Schalckenstraat, waar veel wordt gewandeld. Hoe de vrouw in het water terechtkwam, is niet bekend. Een man die zijn hond uitliet vond haar en schakelde de hulpdiensten in.



Brandweerlieden hebben de vrouw uit de vijver gehaald en op de kant getrokken. Daarna is de vrouw in een ambulance gelegd.



Met spoed naar ziekenhuis

Volgens een getuige was het slachtoffer zwaar onderkoeld, maar nog wel aanspreekbaar. Ze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.